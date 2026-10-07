Die Risiken für den Ölpreis wiesen weiterhin eher nach oben. Damit bleibe auch der Inflationsdruck im Bewusstsein der Investoren, so die Onlinebank. In Kombination mit den hohen Zinsen für Staatsanleihen könne dies Druck auf verschiedene Anlageklassen ausüben, insbesondere auf solche, die nicht in Verbindung mit KI stünden. Neue Denkanstösse von der Konjunkturfront könnte es allenfalls mit der nach Börsenschluss terminierten Publikation des Protokolls der letzten Zinssitzung der US-Notenbank geben, vor allem natürlich mit Blick auf die Zinspläne des Fed für die Sitzung von Ende Oktober.