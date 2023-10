Gleichzeitig rückt die aktuell startende Berichtssaison derzeit immer stärker in den Fokus. Hier hätten vor allem die Zahlen der grossen US-Banken überzeugt. Im Tagesverlauf stehen mit der Bank of America und Goldman Sachs zwei weitere Geldhäuser auf der Agenda. Bestenfalls könnten sie die gute Stimmung zumindest in diesem Sektor bestätigen, so ein Börsianer. Hierzulande müssen sich Anleger bis zur Wochenmitte gedulden, bis die Berichtssaison klar Fahrt aufnimmt.