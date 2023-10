Die Schweizer Aktienbörse präsentiert sich am Freitag im frühen Geschäft schwächer. Negative Vorgaben aus den USA und Asien sorgten vorbörslich für nachgebende Indikationen, heisst es am Markt. Am Vortag hatten leicht über den Erwartungen liegende US-Inflationsdaten Zinssorgen geweckt und so auf die Aktienkurse gedrückt. Die Anleger müssten sich wohl oder übel auf ein «Higher for Longer» bei den Zinsen einstellen, heisst es am Markt. Dazu kommen die Inflationszahlen aus China, die ebenfalls negativ als ein Zeichen einer schwachen Wirtschaft aufgenommen würden.

13.10.2023 09:35