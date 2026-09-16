Am Schweizer Aktienmarkt sollten sich Investoren am Mittwoch auf einen zähen Handelsverlauf einstellen. Im frühen Geschäft bewegt sich der Leitindex SMI in einer engen Spanne um den Vortagesschlusskurs. Bevor die US-Notenbank Fed am Abend nach dem hiesigen Börsenschluss ihren Zinsentschied verkündet, dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Dabei ist eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 90 Prozent für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte eingepreist. Als tendenziell stützend werten Börsianer derweil den leichten Rückgang der Ölpreise sowie der Renditen bei US-Staatsanleihen.