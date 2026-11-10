Unterstützung kommt zudem vom Ölmarkt. Nach neuen Entspannungssignalen im Iran-Konflikt haben die Preise weiter nachgegeben. Brent kostet aktuell gut 91 Dollar je Fass und damit so wenig wie seit Ende August nicht mehr. «Sinkende geopolitische Risikoprämien und tiefere Energiepreise nehmen etwas Druck von den Inflationserwartungen», heisst es am Markt. Neue Anhaltspunkte dürften am Nachmittag vor allem die US-Inflationsdaten für Oktober liefern.