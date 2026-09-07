Rege sind die Abgaben in Novartis, dessen Aktien den Gesamtmarkt merklich nach unten drücken. Zuvor war ein Test des Pharmakonzerns mit einem Medikament der nächsten Generation zur Schlaganfallprävention gescheitert. Die Lage am Ölmarkt bleibt derweil durch den wieder hochgekochten Iran-Krieg angespannt. Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent hält sich mit rund 97 US-Dollar pro Fass auf dem höchsten Niveau seit Juni.