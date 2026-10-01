Die jüngsten Inflations- und Jobdatendaten aus den USA - beide sind vorteilhafter ausgefallen als befürchtet - hätten zwar kaum besser sein können, heisst es in einem Kommentar der Onlinebank Swissquote. Die Erwartungen an eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank hätten sich damit abgeschwächt. Dies habe indes lediglich bei den 2-jährigen US-Staatsanleihen zu einer Entspannung geführt, wogegen die Renditen der langfristigen gestiegen seien. Laut einem Händler fehlt derzeit trotz einer tendenziell weiter positiven Grundstimmung der entscheidende Funke für wieder steigende Märkte.