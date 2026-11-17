Bestimmendes Thema bleibt der Technologiesektor. Neue US-Beschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips nach Singapur, Malaysia und in weitere Länder haben die Sorgen um das China-Geschäft zusätzlich angefacht. Nun richtet sich der Blick auf die nach US-Börsenschluss anstehenden Nvidia-Zahlen. «Sie dürften zum wichtigen Barometer für die Stimmung im gesamten KI-Sektor werden», meint ein Marktbeobachter. Ein weiterer Test folgt am Donnerstag mit dem erwarteten Börsengang von Anthropic.