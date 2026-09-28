Der Schweizer Aktienmarkt ist freundlich in die neue Woche gestartet. Insbesondere die starken Schwergewichte führen dabei den Leitindex SMI wieder über die Marke von 14'000 Punkten. Der Start in die neue Woche dürfte nachrichtenmässig noch relativ ruhig verlaufen. Mit unter anderem verschiedenen Inflationskennzahlen und vor allem dem US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag steht konjunkturmässig eine intensive Woche bevor.