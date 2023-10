Der Schweizer Aktienmarkt zieht am Donnerstag im frühen Geschäft klar an. Damit startet der SMI nach zuletzt zweieinhalb schwachen Wochen einen zumindest zaghaften Erholungsversuch. Unterstützung kommt am Berichtstag von einem schwächer als erwartet ausgefallenen ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA. Dieser hatte am Vortag für steigende Kurse in New York gesorgt, was auch den Nikkei in Japan beflügelte.

05.10.2023 09:30