Belastend wirken dagegen die weiter steigenden Ölpreise und Anleiherenditen. Angesichts der bereits hohen Bewertungen reagieren die Märkte laut Beobachtern zunehmend sensibel auf die Aussicht hoher Zinsen über eine längere Zeit. Eine Zinserhöhung der EZB in der kommenden Woche gilt seit geraumer Zeit als weitgehend eingepreist. Seit den jüngsten Äusserungen von US-Notenbankchef Kevin Warsh rechnen die Märkte inzwischen auch für September mit einem Zinsschritt der Fed. Die SNB dürfte angesichts der weiterhin niedrigen Teuerung in der Schweiz dagegen vorerst stillhalten.