Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch dem negativen Trend an den internationalen Börsen trotz seiner defensiven Qualitäten nicht ganz entziehen können. «Die Kombination aus steigenden Ölpreisen, Inflationssorgen und der Angst vor Zinserhöhungen durch die Notenbanken erhöht die Nervosität an den Aktienmärkten», fasste ein Händler am Morgen die allgemeine Stimmung zusammen. Investoren ziehen sich an die Seitenlinie zurück.