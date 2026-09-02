Konjunkturdaten werden in diesem Umfeld wieder stärker beachtet und so richtet sich der Blick im Nachmittagsverlauf Richtung USA. So steht mit dem ADP-Bericht der erste Fingerzeig für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Ende der Woche an. Zudem könnte der Konjunkturbericht der US-Notenbank, das Beige Book, in diesem Umfeld Beachtung finden.
SMI knapp im Minus - Tech stark
Der SMI dreht nach einem noch positiven Start um 09.15 Uhr mit 0,27 Prozent auf 14'296,47 Punkte ins Minus. Der Mid-Cap-Index SMIM hält sich unverändert auf 3095,55 Zähler, während der SPI 0,14 Prozent auf 20'120,48 Punkte verliert.
Die rote Laterne übernehmen klar Amrize (-2,9 Prozent). Bank of America hat die Titel auf «Underperform» abgestuft und das Kursziel gesenkt. Spitzenreiter sind Swiss Life (+1,1 Prozent) und Logitech (+1,1 Prozent) .
Nestlé (-0,9 Prozent) geben indes nach. Der Nahrungsmittelkonzern verkauft das Mainstream-Geschäft mit Vitaminen, Mineralstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln für 1 Milliarde Dollar an die US-amerikanische Private-Equity-Firma Yellow Wood Partners.
Unterstützung erhält der SMI etwas von Schwergewicht Roche (+0,4 Prozent), die sich von ihren Vortagesverlusten erholen. Novartis (-0,6 Prozent) geben etwas von ihrem kräftigen Plus am Dienstag ab.
Derweil sind Tech-Werte wie VAT (+2,8 Prozent) oder Comet (+3,9 Prozent) und Inficon (+2,2 Prozent) gefragt. Händler verweisen auf eine Studie der UBS mit Kurszielerhöhungen für alle drei Titel sowie starke Dell-Zahlen.
dm/rw
(AWP)