Überraschend starke US-Konjunkturdaten vom Mittwoch haben die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der Fed verstärkt. Gleichzeitig notiert Brent wieder bei rund 103 Dollar je Fass. «Starke Konjunkturdaten bei gleichzeitig hohem Preisdruck sind genau die Kombination, die weitere Zinserhöhungserwartungen nährt», heisst es in einem Kommentar von Swissquote. Renditen von über 5 Prozent machten US-Staatsanleihen zunehmend attraktiv und könnten Kapital aus Aktien in Anleihen ziehen.