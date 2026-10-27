Die Vorgaben aus Übersee sind überwiegend freundlich. Rückenwind kam zuletzt vor allem aus dem Technologiesektor, nachdem die geplante Börsennotierung von Anthropic die KI-Fantasie neu entfacht hatte. Die grundsätzlichen Zweifel an der Rentabilität der hohen Investitionen in künstliche Intelligenz bleiben allerdings bestehen, heisst es in einem Marktkommentar. Gleichzeitig sorgen geopolitische Risiken und der wieder auf rund 116 Dollar gestiegene Brent-Preis für Zurückhaltung.