Ansonsten ist der Nachrichtenfluss vor den nahenden Weihnachtsfeiertagen eher gering. Auch die Handelsvolumen fielen insgesamt eher schwach aus, sagt ein Händler und spricht von einer klassischen Jahresendbörse, in der die Optimisten überwiegen würden. Angesichts des Rekordlaufs an ausländischen Börsen mehren sich aber auch die mahnenden Stimmen am Markt. So könnte eine Eskalation im Roten Meer, wo die Huthi-Truppen Angriffe auf Frachtschiffe machen, für grössere Lieferkettenprobleme sorgen. Zudem habe der CNN-Gier-Index die Phase «Extreme Greed» erreicht. Auch der SMI-Volatilitätsindex befindet sich mit rund zehn Punkten nur wenig über seinen Tiefstständen. Dies deute auf einen «überkauften» Markt hin.