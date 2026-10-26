Dies gilt auch für Logitech (-3,0 Prozent), allerdings erst nachbörslich. Die Papiere des Technologiekonzerns sind aktuell grösster SMI-Verlier, hatten davor allerdings in den letzten vier Wochen fast 9 Prozent gewonnen. Zahlen wird es diese Woche auch von Sandoz (+1,7 Prozent), Amrize (+0,7 Prozent) und UBS (+0,6 Prozent) geben. Am heutigen Montag startet die Wirtschafskommission des Nationalrats (WAK-N) ihre Beratungen über das Bankengesetz bzw. die notwenige Eigenkapitalausstattung.