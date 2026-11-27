Zudem habe der Markt mit dem gestrigen US-Feiertag «Thanksgiving» eine Atempause von der zuletzt extremen Volatilität erhalten, die ihn in letzter Zeit im Griff hatte. Zum heutigen Wochenschluss findet in den USA ein verkürzter Handel statt. Dieser dürfte vor allem wegen «Black Friday» spannend werden. Denn er «ist nicht nur einer der wichtigsten Einkaufstage des Jahres, sondern angesichts der wieder gestiegenen Inflation auch ein Gradmesser für die Konsumfreude der amerikanischen Verbraucher», erklärt ein Händler von CMC Markets. «Die Umsätze im Weihnachtsgeschäft dürften wichtige Hinweise darauf liefern, wie widerstandsfähig der private Konsum in den USA tatsächlich ist.»