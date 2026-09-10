An der Schweizer Börse kommt es am Donnerstag zu einer moderaten Gegenbewegung. Der SMI notiert im frühen Handel leicht im Plus, kann damit aber nur einen kleinen Teil der Verluste der letzten Tage wettmachen. Der Leitindex hatte bislang in der laufenden Woche fast 600 Punkte verloren und notiert in etwa auf dem Niveau von Mitte Juni; die Gewinne der letzten drei Monate wurden ausradiert.