«Mit weiter hohen Ölpreisen und Anleiherenditen sowie geopolitischen Krisen schwanken Anleger zwischen vorsichtigem Optimismus und wachsamen Risikobewusstsein», kommentierte ein Händler die Zurückhaltung. Während hierzulande den Anlegern eine Verschnaufpause in der Berichtssaison gegönnt ist, geht es international mit Volldampf weiter. Dabei stehen mit Meta, Tesla, IBM oder SAP vor allem Unternehmen aus der Tech-Branche im Fokus. Von der Konjunktur kommen derweil keine frischen Impulse.