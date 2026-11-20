Der mit Spannung erwartete Börsengang von Anthropic am Vortag hat nur kurzzeitig an den Märkten für eine gewisse Euphorie gesorgt. Sehr schnell kehrten die Sorgen und damit die Risikoaversion der Investoren zurück. Zweifel an der Nachhaltigkeit der hohen KI-Investitionen und den Wachstumsaussichten befeuerten den Abverkauf und belasten auch Edelmetalle sowie Kryptowährungen. Vor allem die techlastigen asiatischen Börsen haben zum Wochenschluss unter der allgemeinen Tech-Verweigerung der Investoren gelitten. Händler glauben denn auch, dass die Volatilität der Branche anhaltend hoch bleiben wird.
Der SMI verliert gegen 09.20 Uhr 0,29 Prozent auf 14'679,63 Punkte. Der Mid-Cap-Index SMIM gibt um 0,47 Prozent nach auf 3182,21 Punkte und der breite SPI um 0,32 Prozent auf 20'661,76 Punkte.
Die Mehrzahl (12) der SMI-Einzelwerte gibt nach. Allen Voran sacken ABB um 3,3 Prozent ab. Logitech (+0,02 Prozent) halten sich besser. Hier dürfte der starke Start des neuen Spiels GTA VI etwas stützen.
Techwerte im Angebot
In den hinteren Reihen folgen AMS Osram, Inficon, Comet, Huber+Suhner, VAT und Belimo mit Abgaben von bis zu 6,4 Prozent. «Die Investoren verlieren die Lust auf die grosse KI-Wette und verabschieden sich weltweit von zuvor hoch bewerteten Technologieaktien», heisst es in einem Kommentar bei CMC Markets. Besonders ernüchternd falle die Reaktion auf den Börsengang von Anthropic aus. «Ein erfolgreicher Börsengang ist eben noch keine Garantie für eine erfolgreiche Börsenkarriere.»
Aber auch die Zinssorgen haben die Branche nach zuletzt restriktiven Aussagen mehrerer US-Notenbankvertreter wieder zugenommen und üben damit ebenfalls Druck auf die Branche aus. Denn mit der Aussicht auf steigende Zinsen wächst die Sorge vor einer Verschärfung der finanziellen Rahmenbedingungen.
Dass der SMI nicht noch deutlicher nachgibt, hat er den drei Schwergewichten zu verdanken. Nestlé, Novartis und Roche stemmen sich mit Kursgewinnen zwischen 1,2 und 0,4 Prozent gegen die schwache Stimmung. Aber auch Givaudan und die beiden Versicherer Swiss Re und Zurich sind als weniger konjunktursensible Werte gesucht.
hr/ra
(AWP)