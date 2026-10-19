Ein Händler sieht die Aktienmärkte vor einer richtungsweisenden Handelswoche: «Die Zweifel an der KI-Euphorie treffen auf eine Berichtssaison, in der die Unternehmen ihre hohen Bewertungen mit konkreten Ergebnissen rechtfertigen müssen», fasst er die aktuelle Situation zusammen. Die Anleger wollten nicht mehr nur von den Wachstumschancen künstlicher Intelligenz hören, sondern zunehmend sehen, wann sich die gewaltigen Investitionen tatsächlich auszahlen werden. «Die Zeit der unbegrenzten Vorschusslorbeeren scheint im Technologiesektor vorerst vorbei zu sein.»