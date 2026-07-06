Der Schweizer Aktienmarkt bleibt auch zum Wochenstart in Rekordlaune. Gleich in den ersten Minuten nach dem Börsenstart schraubte er die Bestmarke abermals nach oben. Damit knüpft er an seine starke Performance der Vorwoche an, in der er 1,8 Prozent hinzugewonnen hatte. Impulse kommen aktuell vor allem von der Wall Street. Sie war am Freitag zwar feiertagsbedingt geschlossen, die Futures deuten aber auf eine freundliche US-Eröffnung hin.