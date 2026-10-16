Zum Wochenschluss erweisen sich nun gerade die beiden Pharmaschwergewichte allerdings als Bremsklotz, während sich die Stimmung den Techwerten gegenüber etwas beruhigt. Hierzu trägt auch deren Erholung an der Wall Street am gestrigen Donnerstag bei, wo Technologie-Aktien ihre Verluste im Handelsverlauf nahezu wettmachen konnten. Unterstützung kommt auch vom Anleihemarkt. Auf der Suche nach sicheren Häfen haben Investoren zuletzt verstärkt wieder nach Anleihen gegriffen. Damit steigen deren Kurse, während die Renditen fallen.