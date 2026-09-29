Lindt & Sprüngli brechen ein - Julius Bär springen

Einen Kurssturz erleben Lindt & Sprüngli (-8,0 Prozent). Der Schokoladenhersteller hat seine Prognose für das Umsatzwachstum im laufenden Jahr deutlich gesenkt. Bei Vontobel wird darauf verwiesen, dass Lindt die Guidance damit bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr anpassen musste, was das Vertrauen in die Prognosefähigkeit des Unternehmens untergrabe. Auch Barry Callebaut (-2,5 Prozent) geraten in Sippenhaft.