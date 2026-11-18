Euphorie sei aber trotzdem nicht angebracht, heisst es in diversen Kommentaren. So gilt nun der am Donnerstag anstehende Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic als nächster «Stimmungstest». Denn es stünden nach wie vor grundsätzliche Fragen an die Nachhaltigkeit des KI-Booms im Raum. Ein Unsicherheitsfaktor bleibt auch die Geopolitik, konkret das Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin am Donnerstag. Dass die Unsicherheit am Markt nach wie vor gross ist, zeigt das «Angstbarometer» der Schweizer Börse, der VSMI: Es zieht zweistellig an.