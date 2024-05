An der Schweizer Börse ziehen die Kurse zur Wochenmitte erneut mehrheitlich an. Gegenüber den deutlichen Avancen des Vortages ist das Tempo allerdings etwas gedrosselt. Am Vortag hatte der Leitindex das grösste Tagesplus seit Oktober erreicht. Der SMI gewinnt damit den vierten Handelstag in Folge. Alleine in dieser Woche hat er damit bald 400 Punkte gewonnen. Treibende Kraft sind die zum Teil sehr positiv aufgenommenen Quartalszahlen.