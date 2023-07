Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Dienstag an seine technische Erholung vom Vortag an. Nachdem der Leitindex in der Vorwoche angesichts der wieder gestiegenen Zins- und Rezessionssorgen deutlich nachgegeben hatte, ging es zum Start in diese neue Börsenwoche leicht aufwärts. Allerdings sei auch am heutigen Handelstag nicht damit zu rechnen, dass sich die Anleger weit aus dem Fenster lehnen, meinen Händler. Denn erst zur Wochenmitte werden die mit Spannung erwarteten Inflationszahlen in den USA veröffentlicht.

11.07.2023 09:32