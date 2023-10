Am Schweizer Aktienmarkt weisen die Kurse am Dienstag überwiegend negative Vorzeichen auf. Dass der SMI dennoch vergleichsweise gut hält, liegt an den insgesamt festeren Schwergewichten. Die Stimmung bleibt weiterhin geprägt durch die Dauerthemen anhaltend hohe Zinsen, hartnäckige Inflation sowie Sorgen um die weitere Wirtschaftsentwicklung. Öl ins Feuer haben zum Wochenstart Vertreter der US-Notenbank gegossen, die einmal mehr bekräftigt haben, die Zinsen im Zweifel sogar nochmals zu erhöhen, sollte der Kampf gegen die hartnäckige Inflation dies erfordern. Auf jeden Fall dürften die Zinsen demnach auf absehbare Zeit erhöht bleiben.

03.10.2023 09:30