Derweil wird mittlerweile eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Dezember quasi fest eingepreist und damit «kreisen die Falken wieder etwas stärker», so Händler am Morgen. Der Fokus liegt zur Wochenmitte mangels marktbewegender Konjunkturdaten auf den Unternehmensberichten. Zudem dürften Impulse aus den USA aufgrund des «Veterans Day» etwas ruhiger ausfallen: Zwar werden die Aktienmärkte am Nachmittag hiesiger Zeit öffnen, der Bondmarkt bleibt aber geschlossen. Insgesamt befänden sich die Börsen weiter im Spannungsfeld zwischen geldpolitischen Risiken und technologischen Wachstumsfantasien, fasst es ein Börsianer zusammen.