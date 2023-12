An der Schweizer Börse geht es am Donnerstag zunächst leicht abwärts. Händler verweisen auf die Vorgaben, die tendenziell etwas belasten. Allerdings seien keine stärkeren Rücksetzer zu erwarten, sind sich Marktteilnehmer einig. Vielmehr dürften fallende Kurse schnell zum Einstieg genutzt werden. «Der zu Grunde liegende Investitionsbedarf ist nach wie vor recht hoch und sollte die Kurse zumindest bis zum Verfall am Freitag in der kommenden Woche stützen», heisst es in einem Kommentar. Zudem seien aktuell immer noch viele Investoren unterinvestiert, was ebenfalls eher für Druck nach oben sorge.

07.12.2023 09:30