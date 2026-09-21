Dass sich der Wochenstart etwas freundlicher gestaltet, sei auch einer gewissen Hoffnung mit Blick auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping zu verdanken, heisst es im Handel. US-Finanzminister Scott Bessent und Chinas Vizepremier He Lifeng haben am Wochenende das Gipfeltreffen vorbereitet. Zölle, KI-Regulierung und der Konflikt zwischen den USA und dem Iran stehen auf der Agenda. «Der Markt setzt Hoffnungen auf die Verhandlungen zwischen Trump und Xi; China könnte sein diplomatisches Gewicht für eine Lösung des Konflikts im Nahen Osten einsetzen», kommentiert die Deka-Bank. Zudem habe Trump sich offen für ein Treffen mit Irans Präsident Massud Peseschkian am Rande der UN-Generaldebatte gezeigt.