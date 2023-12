Zur Wochenmitte bewegen sich die Kurse an der Schweizer Börse im frühen Handel zunächst leicht aufwärts. Händler gehen davon aus, dass sich die Kurse im Handelsverlauf eher in engen Bahnen bewegen, da Investoren sich vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend nicht zu weit aus der Deckung wagen. Das Fed macht den Auftakt für zwei spannende Tage, bei denen fünf der G10-Zentralbanken zu ihrer regulären Sitzung zusammen kommen. Am morgigen Donnerstag folgen unter anderem die EZB und die SNB. Von keiner Notenbank werden Änderungen erwartet.

13.12.2023 09:30