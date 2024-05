Am Vortag hatten unerwartet schwache US-Arbeitsmarktdaten und die Hoffnung auf doch noch baldige Leitzinssenkungen in den USA die Wall Street erneut auf Rekordkurs geschickt. So war die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich gestiegen. Dies könnte ein weiteres Indiz für eine Abschwächung des Arbeitsmarktes sein - und genau das könnte für die US-Notenbank Fed ausschlaggebend sein, das Inflationsumfeld positiver zu sehen.