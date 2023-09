Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch etwas höher in die Sitzung gestartet. Nach grösstenteils sinkenden Kursen in den vergangenen Börsentagen zeichnet sich zumindest in der Eröffnungsphase eine Stabilisierung ab, getragen insbesondere von starken Roche. Die Vorgaben aus den USA sind allerdings nach trüben Konjunkturdaten zum Vertrauen der Konsumenten sowie vom Immobilienmarkt tiefrot. Der Dow Jones hatte am Vortag gar den schwächsten Handelstag seit März verzeichnet. Die politisch blockierte Situation und der damit näher rückende Shutdown in den USA bleiben als drohender Belastungsfaktor bestehen. Es stelle sich nun die Frage, welche Aktivitäten die US-Administration in weniger als einer Woche als erste einstellen werde, meint dazu etwa die Bank Mirabaud.

27.09.2023 09:35