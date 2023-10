Nach dem schwachen Freitag an den Aktienmärkten, an dem es zu Umschichtungen aus Risiko-Assets in die sicheren Häfen kam, sei jetzt erst einmal mit einem abwartenden Handel zu rechnen, meinte ein Händler. Die Angst vor einer Eskalation der Gewalt im Gazastreifen dürfte auch die Berichtssaison überschatten, die in dieser Woche klar Fahrt aufnimmt. Viele Marktbeobachter rechnen gar mit deutlich mehr Volatilität bis zum Jahresende.