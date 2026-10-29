Die US-Notenbank liess die Leitzinsen am Mittwoch wie erwartet unverändert. Die Märkte reagierten darauf zunächst gelassen. «Die Fed verschaffte den Märkten etwas Luft, ohne aber wirklich zu signalisieren, dass die Finanzierungskosten ihren Höhepunkt erreicht haben», heisst es bei Swissquote. Am Nachmittag folgt die EZB, von der ebenfalls keine Änderung der Leitzinsen erwartet wird.