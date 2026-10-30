Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Freitag nach seiner jüngsten Rekordjagd weiterhin stark gezeigt. Negative Vorgaben, insbesondere durch mit Enttäuschung aufgenommener Zahlen grosser US-Techkonzerne wie Intel und Amazon, prallten am defensiven Charakter des heimischen Marktes erneut ab. Gerade auch die Schwergewichte stützen den SMI. Händler halten es angesichts der erhöhten Volatilität an den internationalen Märkten aber nicht für ausgeschlossen, dass im Tagesverlauf Gewinnmitnahmen zum Monatsende hin einsetzen.