Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag an seinen Rekordlauf angeknüpft und strebt weiter aufwärts. Am Vortag hatten die Börsen weltweit den überraschend deutlichen Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen gefeiert. Zudem kamen die Ölpreise unter Druck und sorgten entsprechend für Erleichterung. «Die Tür zu einer möglichen Jahresend-Rallye wurde gestern deutlich aufgestossen», sagte ein Händler. Anleger seien offenbar wieder bereit, trotz der anhaltenden geopolitischen Unsicherheit höhere Risiken einzugehen. Zudem könnte die Rotation weg vom Tech-Sektor hin zu klassischen Branchen noch etwas anhalten.