Daneben gewinnt die Berichtsaison weiter an Fahrt. Am Vorabend nach US-Börsenschluss haben die beiden Techriesen Microsoft und Alphabet ihre Quartalszahlen veröffentlicht und die Erwartungen übertroffen. Dabei legten Alphabet nachbörslich zu, während Microsoft nachgaben. Hierzulande stehen am Berichtstag "nur" Zahlen von Unternehmen aus den hinteren Rängen auf dem Programm. Dafür geht es am Donnerstag in die Vollen, wenn mit Holcim, Nestlé, Roche und VAT gleich vier Blue Chips Einblick in ihre Bücher gewähren.