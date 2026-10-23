Generell fehlten derzeit überzeugende Argumente für neue Aktienkäufe. Die bisher uneinheitliche Berichtssaison zeige, dass viele Unternehmen mit den schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu kämpfen hätten. «Gleichzeitig schwindet die Bereitschaft der Anleger, hohe Bewertungen allein mit optimistischen Zukunftserwartungen zu rechtfertigen. Die Börsen brauchen inzwischen mehr als nur gute Nachrichten. Sie brauchen handfeste Belege für nachhaltiges Wachstum und eine Entspannung bei den grössten Risikofaktoren», heisst es weiter.