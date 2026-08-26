Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit Gewinnen gestartet. Positive Vorgaben von der Wall Street dank tieferer Ölpreise und sinkender Anleiherenditen sorgen auch hierzulande für eine positive Grundstimmung. Zudem sprechen der Iran und Oman wieder über Regelungen in der Strasse von Hormus. Börsianer warten nun insbesondere auf die Quartalszahlen von Nvidia. Die Erwartungen sind wie immer enorm hoch, so genannte Flüsterschätzungen erwarten sogar mehr als eine Umsatzverdopplung und damit könnten selbst starke Zahlen zur Enttäuschung werden.