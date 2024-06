Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Donnerstag im frühen Geschäft wenig verändert. Vor der Zinsentscheidung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) um 09.30 Uhr hielten sich die Marktteilnehmer zurück, heisst es am Markt. Ob die SNB, die im März den Leitzins überraschend um 25 Basispunkte auf 1,50 Prozent gesenkt hatte, erneut an der Zinsschraube dreht, ist offen. Etwa die Hälfte der Prognostiker rechnet mit einer Senkung, der Rest mit einem unveränderten Leitzins.