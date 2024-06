Bis zum ersten Wahlgang für das zukünftige französische Parlament am 30. Juni sei daher immer wieder mit erhöhter Volatilität zu rechnen, heisst es in einem Kommentar. Aber auch im Vorfeld der am Donnerstag anstehenden Lagebeurteilung der SNB dürften sich Investoren zurückhalten. Selten waren Prognostiker so uneins, was den weiteren Zinspfad der Schweizer Währungshüter betrifft. Die australische Notenbank hat am Dienstagmorgen den Leitzins wie allgemein erwartet unverändert gelassen.