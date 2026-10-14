Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Mittwoch wenig verändert eröffnet, mit leichter Tendenz nach oben. Die Vorgaben sind laut Händlern nicht allzu aussagekräftig. Die US-Börsen haben am Dienstag leicht nachgegeben. Belastend wirkten laut Händlern die hohen Anleiherenditen, steigende Ölpreise und Zweifel an der Rentabilität der milliardenschweren KI-Investitionen. Aussagen von US-Notenbankvertretern sorgten dann aber für eine Erholung gegen Handelsschluss.