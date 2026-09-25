Im Fokus der Anleger steht weiter alles rund um den Iran und damit verbunden der Ölpreis sowie die Eigendynamik an den Anleihemärkten. Auch das nahende Monatsultimo rückt zunehmend in den Blick, da Investoren zum Monatsende oftmals noch Positionen umschichten. Immerhin sind die Ölpreise zum Wochenschluss nach ihrem zuletzt starken Anstieg wieder etwas gesunken. Der Iran legte den USA laut Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges vor. Über Vermittler sei der US-Regierung ein Plan vorgelegt worden, wonach die Strasse von Hormus nach sieben Tagen wieder geöffnet werden könne, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien, berichteten verschiedene Zeitungen.