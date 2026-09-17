«Damit dürften die zuletzt am Markt aufgekommenen Spekulationen über einen weicheren geldpolitischen Kurs zunächst vom Tisch sein», heisst es in einem Kommentar von CMC Markets. Die US-Notenbank habe deutlich gemacht, dass sie die Inflation weiterhin als grösste Herausforderung betrachte. Dabei könne sie sich auf einen robusten Arbeitsmarkt und einen soliden Konsum in den USA verlassen, heisst es in dem Beitrag weiter. Allerdings liege genau darin auch das Risiko für die kommenden Monate. «Je länger die Inflation hoch bleibt, desto länger muss die Fed die geldpolitischen Zügel straff halten - und desto grösser werden die Risiken für die Konjunktur.»