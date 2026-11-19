Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag nach gemischten Vorgaben etwas uneinheitlich in den Handel gestartet. Alle Augen ruhen auf dem für den Nachmittag angesetzten Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic. Der Markt sei durchaus nervös, wie die Aktie dann tatsächlich aufgenommen wird. «Der Börsengang dürfte zu einem wichtigen Stimmungstest für die ganze Branche werden - und auch dafür, wie locker das Geld bei Investoren noch sitzt», so ein Händler. Volatil dürfte es in jedem Fall werden. Börsianer erinnerten aber auch daran, dass wieder Liquidität in den Markt zurückfliessen dürfte, die zuletzt für die Zeichnung von Anthropic-Aktien blockiert war.