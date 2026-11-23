Die zumindest vorläufige Beruhigung zeigt sich auch in positiven US-Futures. Für eine Entwarnung sei es aber dennoch zu früh, heisst es etwa in einem Kommentar von LBBW. Denn der breite Ausverkauf an den Aktienmärkten der vergangenen Woche sei ein Beleg für die wachsenden Zweifel an der KI-Story. Auch die Onlinebank Swissquote zeigt sich diesbezüglich einigermassen skeptisch: Der KI-Hype habe offenbar eine Blase entstehen lassen, und diese sei nun geplatzt, so die Bank. Die vergangene Woche sei für den KI-Sektor eine äusserst schwierige Woche gewesen, die viele Märkte in eine Korrektur- bzw. Bärenmarktphase stürzte. Swissquote streicht dabei nebst der Nasdaq etwa die tech-lastigen Märkte in Südkorea oder auch in Taiwan hervor.