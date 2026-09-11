Der Schweizer Aktienmarkt versucht am Freitag seine seit Tagen gedrückte Stimmung trotz negativer Vorgaben von der Wall Street und aus Asien abzuschütteln. Allerdings dürften weiter steigende Ölpreise - Brent erreichte in der Nacht fast die Marke von 110 Dollar - es dem SMI nicht leicht machen, denn sie schüren Inflations- und damit Zinssorgen. Nachdem die EZB ihre Zinsen am Vortag erhöht und auch die Inflationsprognosen angehoben hat, steht nun als nächstes die US-Notenbankentscheidung an.