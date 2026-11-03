Technologie- und Halbleiterwerte stehen am Dienstag verstärkt unter Druck. Auch Apple konnte die Anleger am Vorabend trotz solider Zahlen nicht überzeugen. Umsatz und Gewinn lagen zwar leicht über den Erwartungen, der verhaltene Ausblick auf die Bruttomarge sorgte jedoch für Ernüchterung. «Solide Zahlen reichen derzeit im Technologiesektor schlicht nicht aus», meint ein Händler. In den USA stehen neben Arbeitsmarktdaten heute zudem die Zwischenwahlen im Fokus. Mit ersten aussagekräftigen Ergebnissen wird allerdings erst in der Nacht auf Mittwoch gerechnet.